Stand: 16.10.2020 11:41 Uhr Buchholz: Betrunkener 61-Jähriger attackiert Passanten

Die Polizei in Bucholz (Landkreis Harburg) hat am Donnerstag einen alkoholisierten Randalierer in Gewahrsam genommen. Nach Angaben eines Sprechers hatte sich der 61-Jährige zunächst zu einem ihm unbekannten Mann auf eine Parkbank gesetzt, diesen dann wüst beschimpft und geschlagen. Der 31-Jährige erlitt eine Platzwunde. Wenig später beleidigte der Betrunkene in der Innenstadt mehrere Passanten und trat ein Werbeschild um. Die alarmierten Polizisten führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,8 Promille ergab. Daraufhin kam der 61-Jährige in eine Ausnüchterungszelle.

