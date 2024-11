Stand: 28.11.2024 13:32 Uhr Buchholz: 85-jähriger Fußgänger wird angefahren und stirbt

Ein 85-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) beim Überqueren einer Kreuzung von einem Auto erfasst worden. Trotz Reanimationsversuchen sei er wenig später an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben, teilte die Polizei erst am Donnerstag mit. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein. Er soll die rote Ampel und auch den 85-jährigen Fußgänger übersehen haben, der mit anderen Passanten die Straße überquerte. Der Senior wurde durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert. Daraufhin fiel er auf die Straße. Zeugen hatten den Rettungsdienst alarmiert. Der Wagen des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min