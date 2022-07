Stand: 18.05.2020 14:18 Uhr "Buchhandlung des Jahres" steht in Reppenstedt

Niedersachsens "Buchhandlung des Jahres" befindet sich im Landkreis Lüneburg. Wie das Ministerium für Wissenschaft und Kultur mitteilte, geht die Auszeichnung in diesem Jahr an die Buchhandlung Vogel in Reppenstedt. Sie biete "nicht nur einen Raum für literarische Neuentdeckungen und Begegnungen, sondern entwickelt auch immer wieder innovative Formate zur kulturellen Teilhabe", sagte Kulturminister Björn Thümler (CDU) am Montag. Die Verleihung ist für September geplant. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Nord vergeben. Der Preisträger sei ein "Buchhandels-Kleinod in der Region", sagte die Landesverbands-Vorsitzende Branka Felba.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.05.2020 | 14:30 Uhr