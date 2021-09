Stand: 23.09.2021 12:42 Uhr Brandserie in Lüneburg: Vier Tatverdächtige festgenommen

Nach neuen Bränden in der Nacht zu Donnerstag hat die Lüneburger Polizei vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um drei Jugendliche und einen volljährigen Heranwachsenden. Derzeit prüft die Behörde, ob Haftbefehle beantragt werden können. In der Nacht waren erneut mehrere Mülltonnen angezündet worden, das Gebäude der Ratsbücherei wurde leicht beschädigt. In den vergangenen Wochen hatte es in Lüneburg mehr als 20 Brände dieser Art gegeben.

