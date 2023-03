Brandserie im Landkreis Rotenburg offenbar aufgeklärt Stand: 03.03.2023 16:20 Uhr Nach einer Brandserie im Landkreis Rotenburg müssen zwei bereits Beschuldigte in Untersuchungshaft. Der Verdacht gegen die beiden Männer hatte sich laut Staatsanwaltschaft Verden erhärtet.

Die 24 und 26 Jahre alten Männer waren bereits im vergangenen Monat ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler geraten, aber wieder freigelassen worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung einer 22-Jährigen am Freitag stellte die Ermittlungsgruppe "Hohenesch" Beweismaterial sicher, teilte die Polizei mit. Die Frau war als mutmaßliche Mittäterin der bisherigen drei Beschuldigten in Verdacht geraten. Offenbar fand sich belastendes Material, sodass das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen zwei der drei Beschuldigten erließ. Die Männer wurden festgenommen, ein Ermittlungsrichter des Amtsgericht Verden ordnete Untersuchungshaft an.

Videos 1 Min Großbrand in Sittensen: Zahlreiche Fahrzeuge gehen in Flammen auf (12.02.2023) Das Feuer brach in einer Halle neben der A1 aus. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. 1 Min

Männer sollen 20 Busse in Sittensen angezündet haben

Die Männer sollen Anfang vergangenen Monats 20 Busse auf dem Parkplatz eines Autohauses in Sittensen nahe der A 1 angezündet haben, zuvor einzelne Autos in Weetzen und Heeslingen. Außerdem sollen sie für die21 abgebrannten Fahrzeuge bei einer Autovermietung in Mulmshorn verantwortlich sein. Ob die Festgenommenen auch für die 37 abgebrannten Autos eines Autovermieters in Rotenburg-Hohenesch verantwortlich sind, untersuchen die Ermittlerinnen und Ermittler noch.

