Brandserie im Landkreis Rotenburg: Vier Autos gehen in Flammen auf

Am Wochenende sind im Landkreis Rotenburg vier Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei beschlagnahmte die Brandorte und geht in allen Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zunächst geriet am frühen Sonntagmorgen ein Fahrzeug in Visselhövede in Brand. Der Wagen war vor einer Garage abgestellt. Am Sonntagabend wurde der Polizei ein brennendes Auto in Rotenburg gemeldet, in der folgenden Nacht brannten zwei Pkw in Scheeßel. Laut Polizei wurde dort zunächst ein Auto angezündet. Die Flammen griffen anschließend auf den daneben stehenden Wagen über. Alle Fahrzeugbrände wurden von der Feuerwehr gelöscht. Den Gesamtschaden konnten die Ermittler noch nicht abschätzen. Laut Polizei sprechen erste Ermittlungsergebnisse nicht für einen Zusammenhang der Brände, trotz der zeitlichen und örtlichen Nähe. Die Ermittlungen dauern an. Am 15. November hatte das Landgericht Verden drei Männer wegen einer Autobrandserie in Rotenburg zu Haftstrafen verurteilt.

