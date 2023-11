Auto-Brandserie in Rotenburg: Drei Männer müssen in Haft Stand: 15.11.2023 17:51 Uhr Das Landgericht Verden hat drei Männer aus Rotenburg und Scheeßel zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Trio soll über mehrere Monate Autos und Busse angezündet haben.

Das Gericht hat zwei 25 und 26 Jahre alte Männer aus Rotenburg am Mittwoch zu einer Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die beiden innerhalb eines Jahres sechs Mal mehrere Autos und Busse angezündet hatten - teilweise in Wohngebieten. Der dritte Angeklagte, ein 23-jähriger Feuerwehrmann aus Scheeßel, wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten verurteilt.

Gericht bliebt unter den Forderungen der Anklage

Damit blieb das Gericht unter den Forderungen der Anklage. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre und neun Monate Haft für die 25 und 26 Jahre alten Angeklagten aus Rotenburg gefordert. Für den jüngsten Angeklagten hatte die Staatsanwaltschaft achteinhalb Jahre Haft beantragt.

Videos 1 Min 21 Autos brennen auf Leihwagengelände aus Passanten hatten den Brand in der Nacht zu Sonntag gemeldet. Die Brandursache ist noch unklar. (05.02.2023) 1 Min

23-jähriger Angeklagte bestreitet Vorwürfe

Der jüngste Angeklagte stritt die Taten bisher ab, sein Verteidiger forderte Freispruch. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen vor, an vier der sechs angeklagten Taten beteiligt gewesen zu sein. Die anderen beiden Angeklagten hatten die Brandstiftungen gestanden. Ihre Verteidiger hatten Strafen von weniger als fünf Jahren gefordert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.11.2023 | 07:30 Uhr