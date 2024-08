Stand: 01.08.2024 07:58 Uhr Brand in Wischhafen zerstört Strohlager: 200.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Strohlagers in Wischhafen (Landkreis Stade) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei hatten am späten Dienstagabend zwei Angestellte des Hofes bemerkt, dass Rauch aus der etwa 20 mal 50 Meter großen Scheune quoll. Als die Feuerwehr mit rund 160 Einsatzkräften eintraf, stand die Scheune demnach bereits komplett in Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt dazu.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.08.2024 | 06:30 Uhr