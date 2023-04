Stand: 25.04.2023 09:41 Uhr Brand in Legehennenbetrieb: 12.500 Hühner vor Flammen gerettet

Ein Feuer in einem Legehennenbetrieb in Bergen (Landkreis Celle) hat nach Angaben des Eigentümers einen Schaden von bis zu 800.000 Euro angerichtet. Menschen und Tiere wurden laut Polizei nicht verletzt. In der Nacht zu Dienstag hatte ein Verkehrsteilnehmer einen Feuerschein im Ortsteil Bleckmar gesehen und die Polizei informiert. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass in einer etwa 3.300 Quadratmeter großen Stallanlage ein Feuer ausgebrochen war. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter ausweitete. Rund 12.500 Hühner seien gerettet werden, teilte die Feuerwehr Bergen via Facebook mit. Der Brand war den Angaben zufolge in einem Technikraum der Anlage ausgebrochen.

