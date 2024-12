Stand: 18.12.2024 14:04 Uhr Brand in Flüchtlingsunterkunft in Stade: Wohncontainer in Flammen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Stade hat am Dienstagabend ein Wohncontainer gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Das Feuer war laut Polizei von einem Bewohner aus einem der benachbarten Container gemeldet worden. In dem brennenden Container befand sich nach Polizeiangaben niemand - deshalb wurde auch niemand bei dem Feuer verletzt. Die Stadt Stade hat 14 Geflüchtete noch am Abend in eine andere Unterkunft gebracht. Sie können am Mittwochabend wieder zurückkehren, teilte ein Stadtsprecher dem NDR Niedersachsen mit. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 Euro. Hinweise zur Brandursache gebe es noch nicht.

