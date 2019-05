Stand: 24.05.2019 19:36 Uhr

Bombe in Buchholz wird in der Nacht entschärft

In Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ist am Freitagnachmittag in der Lohbergenstraße eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher gegenüber NDR.de sagte, soll sie noch in der Nacht zu Sonnabend entschärft werden. Einen genauen Zeitplan konnte er jedoch nicht nennen. Nach Angaben der Polizei müssen rund 3.000 Menschen in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle ihre Wohnungen verlassen. Von der Evakuierung sind auch zwei Seniorenheime betroffen.

Bahnverkehr bleibt verschont

Als Notunterkünfte sind die Schützenhalle und die Nordheidehalle geöffnet. Die Stadt Buchholz hat unter der Rufnummer (04181) 21 42 28 ein Info-Telefon für alle Betroffenen eingerichtet. Nach Angaben des Polizeisprechers wird der Bahnverkehr zwischen Bremen und Hamburg durch die Bombenräumung nicht beeinträchtigt, da die Gleise seinen Angaben zufolge rund 100 Meter außerhalb des Evakuierungsradius liegen.

