Stand: 18.03.2024 09:16 Uhr Bohlsen: Feuer zerstört Dachstuhl eines Einfamilienhauses

Am Montagmorgen hat in Bohlsen (Landkreis Uelzen) der Dachstuhl eines größeren Einfamilienhauses gebrannt. Laut Polizei hatten die Bewohner die Rettungskräfte selbst alarmiert. Verletzt wurde niemand. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz und verhinderten, dass die Flammen auf weitere Teile des Hauses übergriffen. Gegen 6.30 Uhr brachten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle, so die Polizei. Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird nun untersucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min