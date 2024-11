Stand: 07.11.2024 15:00 Uhr Bleckede: 37-Jähriger will Waren stehlen und Mitarbeiterin schlagen

Ein 37-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in Bleckede (Landkreis Lüneburg) zuerst versucht, Waren zu stehlen und dann eine Mitarbeiterin geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau den Mann dabei beobachtet, wie er mit einem Einkaufswagen den Supermarkt verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Als sie ihn darauf ansprach, schlug er demnach mit der Faust in ihre Richtung. Die Mitarbeiterin konnte dem Schlag laut Polizei ausweichen und wurde nur leicht getroffen. Der 37 Jahre alte Mann versuchte, zu flüchten. Dabei kollidierte sein Einkaufswagen allerdings mit der Verglasung der automatisch öffnenden Aus- und Eingangstür, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

