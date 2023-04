Stand: 25.04.2023 11:26 Uhr Bewaffneter Überfall auf Eisdiele: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Raubüberfall auf eine Eisdiele in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) sucht die Polizei nach Zeugen. Der unbekannte und maskierte Täter hatte am Sonntag kurz vor Ladenschluss die Eisdiele betreten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mit vorgehaltener Waffe habe der Mann das Geld aus der Kasse gefordert. Anschließend sei er zu Fuß mit rund 1.000 Euro Beute geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04181) 28 50 melden.

