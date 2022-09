Stand: 23.09.2022 08:26 Uhr Bergen an der Dumme: Brand auf Firmengelände

Auf einem Firmengelände in Bergen an der Dumme (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat es in der Nacht gebrannt. Das Feuer ist nach Angaben der Polizei an einem Auto entstanden und drohte auf ein Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr konnte dies aber verhindern. Die Ermittler halten es für möglich, dass das Feuer an dem Fahrzeug gelegt wurde und suchen deshalb nach Personen, die am späten Abend möglicherweise etwas Verdächtiges in Bergen an der Dumme beobachtet haben.

