Stand: 08.11.2020 16:55 Uhr Bergen-Belsen bis Februar für Schülergruppen geschlossen

Die Gedenkstätte Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide bleibt auch über den Teil-Lockdown hinaus für Schülergruppen geschlossen. Angemeldete Führungen seien bis Anfang Februar abgesagt worden, sagte der kommissarische Leiter Jens Binner. Seinen Angaben nach sind die Seminarräume nicht groß genug, um die Abstandsregeln einzuhalten. "Wir machen ja nicht nur eine Führung über das Gelände, sondern tagesfüllende Programme", sagte Binner. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit NS-Terror und Holocaust im Geschichtsunterricht an den niedersächsischen Schulen ist der Besuch einer Gedenkstätte ein zentraler Bestandteil. Bildungseinrichtungen dürfen im November eigentlich geöffnet bleiben. Man habe sich aber an den Vorschriften für Museen orientiert, sagte Binner.

Jederzeit zum Nachhören 9 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 9 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.11.2020 | 06:30 Uhr