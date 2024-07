Stand: 22.07.2024 09:16 Uhr Bei 30 Grad: Lagerfeuer in Winsen gerät außer Kontrolle

Ein Lagerfeuer ist am Samstagnachmittag in Winsen (Landkreis Harburg) außer Kontrolle geraten. Zwei Jugendliche hatten laut Polizei in der Nähe eines kleinen Waldes an der Astrid-Lindgren-Straße ein Feuer gemacht. Wegen hoher Temperaturen von rund 30 Grad Celsius und Trockenheit drohte das Feuer, auf den Wald überzugreifen. Starker Rauch habe Bewohner einer nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft auf den Brand aufmerksam gemacht. Sie hätten schnell reagiert und Eimer mit Wasser gefüllt, so die Polizei. Damit konnten sie verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Die Feuerwehr musste danach nur noch letzte Glutnester ablöschen. Die Polizei teilte mit, dass die Jugendlichen eine Strafanzeige erwartet und sie voraussichtlich den Feuerwehreinsatz bezahlen müssen.

