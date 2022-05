Stand: 06.05.2022 10:39 Uhr Begehrtes Mehl: Mühle kommt mit Produktion nicht nach

Die hohe Nachfrage nach Mehl bringt eine Mühle in Bardowick bei Lüneburg an ihre Kapazitätsgrenze. Infolge von Corona-Krise und Ukraine-Krieg wurde die Produktion bereits auf zwei bis drei Tonnen Getreide am Tag verdoppelt. Im angeschlossenen Hofladen werden nach Angaben von Müllermeister Eckhard Meyer fast dreimal mehr Mehltüten verkauft als in normalen Zeiten. Das Team arbeite seit Monaten am Anschlag, hieß es. Eine weitere Steigerung sei aufgrund der in die Jahre gekommenen beiden Mühlen nicht mehr möglich.

