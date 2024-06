Stand: 11.06.2024 14:36 Uhr Bauschutt-Deponie Haaßel: Gericht gibt Klage von Betreiber statt

Seit vielen Jahren wird über die geplante Bauschutt-Deponie in Haaßel im Landkreis Rotenburg gestritten. Nun hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg einer Klage der Betreiberfirma gegen den Raumordnungsplan des Landkreises stattgegeben. Das Bauunternehmen Kriete aus Seedorf hatte unter anderem bemängelt, dass der Landkreis in seiner Planfeststellung keine alternativen Bauplätze geprüft und der Firma nicht die Möglichkeit eingeräumt habe, die Deponie bei Bedarf später zu erweitern. Der Raumordnungsplan muss nun dahingehend noch einmal verändert werden. Allerdings ist noch nicht entschieden, ob die Bauschutt-Deponie an der vorgesehenen Stelle überhaupt gebaut werden darf. Den entsprechenden Antrag prüft derzeit das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg.

