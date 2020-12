Stand: 21.12.2020 07:44 Uhr Bauern blockieren Netto-Zentrallager in Hodenhagen

Rund 100 Trecker haben bis in die Nacht das Netto-Zentrallager in Hodenhagen im Heidekreis blockiert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zeitweise wurde laut Polizei so auch das Liefern von Waren verhindert. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, die Corona-Regeln seien zudem eingehalten worden. Gegen 2 Uhr morgen habe sich die Blockade dann aufgelöst, die Bauern hätten auch in Kontakt zu den Netto-Verantwortlichen gestanden, so die Polizei. Der Protest der Landwirte richtet sich gegen zu niedrige Preise für Lebensmittel.

