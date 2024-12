Stand: 02.12.2024 12:32 Uhr Bauarbeiten auf der A7 - Staugefahr am Horster Dreieck

Am Dienstag werden auf der A7 am Horster Dreieck (Landkreis Harburg) Asphaltschäden beseitigt. Für Pendlerinnen und Pendler aus Niedersachsen könnte das längere Fahrzeiten zur Folge haben: Laut einer Sprecherin der Autobahn GmbH Nord ist die Autobahn zwischen Seevetal-Ramelsloh und dem Horster Dreieck in Richtung Hamburg von 7 bis 15 Uhr nur einspurig befahrbar. In Fahrtrichtung Hannover sind dagegen beide Fahrstreifen frei. Asphaltierungsarbeiten seien stark wetterabhängig, so die Sprecherin. Vor dem einbrechenden Winter sollten daher möglichst viele Reparaturen abgeschlossen sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr