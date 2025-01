Stand: 21.01.2025 13:40 Uhr Bauarbeiten an historischem Gebäude in Lüneburg beginnen

Die historische Industrie- und Handelskammer (IHK) in Lüneburg ist ab sofort für zwei Jahre eine Baustelle. Das 477 Jahre alte Gebäude am zentralen Platz "Am Sande" wird für rund 35 Millionen Euro grundsaniert und um einen Neubau ergänzt. Die IHK, eines der Wahrzeichen der Hansestadt, ist deshalb ab sofort von einem Bauzaun umschlossen. IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert sagte, der Zaun werde ansprechend gestaltet und es würden darauf auch Informationen zum Bauprojekt und zur Geschichte der IHK zu finden sein. Die Wiedereröffnung ist den Angaben zufolge für Anfang 2027 geplant. Die Hauptgeschäftsstelle der IHK befindet sich während der Bauzeit am westlichen Stadtrand in Volgershall.

Weitere Informationen IHK Lüneburg: Sanierung wird 10 Millionen Euro teurer In dem historischen Gebäude müssen Schadstoffe und Insektenbefall beseitigt werden. Die Kosten steigen dadurch erheblich. (26.06.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg