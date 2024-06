Stand: 25.06.2024 08:20 Uhr IHK Lüneburg: Sanierung wird 10 Millionen Euro teurer

Die Renovierung des historischen Gebäudes der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Lüneburg wird deutlich teuer als geplant. Das teilte die IHK am Montag bei einer Baustellenbegehung mit. Demnach muss die IHK ihr Budget um 10 Millionen Euro auf rund 35 Millionen Euro erhöhen. Der Aufwand sei deutlich größer als anfangs gedacht, das hätten Analysen der Gemäuer und des Holz-Tragewerks ergeben, so die IHK. Unter anderem müssten Schadstoffe wie Schimmel und Insektenbefall umfassend beseitigt und Holzbalken erneuert werden. Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert betonte, dass die IHK die Mehrkosten aus Eigenmitteln und Fremdmitteln bestreiten könne. Mitgliedsbeiträge sollen nicht erhöht werden. Zeinert geht davon aus, dass die Bauarbeiten im ersten Quartal 2025 beginnen können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.06.2024 | 06:30 Uhr