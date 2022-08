Stand: 18.08.2022 14:23 Uhr Bahnstrecke zwischen Lüneburg und Hamburg gesperrt

Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lüneburg hat die Feuerwehr am Donnerstag die Passagiere eines Metronom-Zugs evakuiert. Im Bereich Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg war der Zug wegen blockierter Gleise zum Stehen gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Deutschen Bahn brachten die Fahrgäste zu den Bahnhöfen in Winsen und Ashausen. Vor allem in Winsen strandeten viele Reisende, denn die Strecke zwischen Hamburg und Lüneburg blieb knapp drei Stunden gesperrt. Metronom-Züge fielen aus, der Fernverkehr wurde umgeleitet. Auch am Bahnhof Lüneburg fuhren nur noch wenige Züge. Die Strecke ist mittlerweile wieder freigegeben, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn bestätigte.

