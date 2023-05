Stand: 10.05.2023 20:54 Uhr Bahnsteige beschädigt - Güterzug wohl Verursacher

Seit Dienstagmorgen ist in Winsen (Landkreis Harburg) der Bahnsteig abgesackt, sodass die Bahnsteigkante ins Gleisbett ragt. Nach Angaben der Bahn ist nun bekannt, dass ein Güterzug den Schaden verursacht haben soll. Der Zug wurde demnach in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) gestoppt. Warum die Bahnsteigkante derart beschädigt wurde, kann die Bahn jedoch noch nicht sagen. Es werde unter anderem geprüft, ob der Güterzug falsch beladen war. Zuvor habe er nach Angaben des Unternehmens auch die Bahnsteige in Uelzen-Stederdorf, Soltendieck und Schnega beschädigt. Auf der Strecke Uelzen-Magdeburg werden deshalb zwischen Uelzen und Schnega Ersatzbusse eingesetzt. Bis Freitag sollen die Schäden behoben sein, hieß es von der Bahn. Am Wochenende soll unter anderem der erixx auf der Strecke wieder fahren. In Winsen werde die Reparatur allerdings noch länger dauern, hieß es. Hier können die Züge der Bahngesellschaft metronom in Richtung Lüneburg momentan am gleichen Bahnsteig an der gegenüberliegenden Seite halten.

