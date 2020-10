Stand: 06.10.2020 11:48 Uhr Bahlburger Kreuz in Winsen wird zum Kreisel umgebaut

Autofahrer müssen am Bahlburger Kreuz in Winsen (Landkreis Harburg) ab sofort mit Problemen rechnen. Der Verkehrsknotenpunkt wird seit Montag zu einem Kreisverkehr umgebaut. Für die Arbeiten müsse die K 37 in beiden Richtungen gesperrt werden, heißt es von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Auf der L 234 müssen Fahrzeuge zudem langsamer fahren. Die ersten Arbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen sein. Über die Winterpause werde die Kreuzung zunächst wieder vollständig für den Verkehr freigegeben, so die Behörde. Der komplette Kreisel soll dann im Juli kommenden Jahres fertig sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.10.2020 | 06:30 Uhr