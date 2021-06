Stand: 17.06.2021 09:21 Uhr Bad Fallingbostel erhält Teil des Nato-Truppenübungsplatzes

Die Bundeswehr hat mit der Stadt Bad Fallingbostel (Heidekreis) einen Vertrag geschlossen und einen Teil des Nato-Truppenübungsplatzes an die Kommune abgetreten. Das knapp 33 Hektar große Gebiet im Bezirk Osterheide liegt direkt an der Autobahn 7 und grenzt an das Industriegebiet Ost an. So bekomme Bad Fallingbostel den dringend benötigten Platz für ein Gewerbegebiet, sagte Bürgermeisterin Karin Thorey (parteilos).

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.06.2021 | 09:30 Uhr