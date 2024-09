Stand: 09.09.2024 10:30 Uhr Ladung verloren: Apfelsaftkonzentrat verklebt die Fahrbahn

Ein Sattelzug, der einen örtlichen Saft-Hersteller beliefern wollte, hat im Heidekreis auf einer rund einen Kilometer langen Strecke Apfelsaftkonzentrat verloren. Auf dem Weg von der Autobahn-Anschlussstelle Bad Fallingbostel bis zum Gelände des Saftproduzenten sei am Freitag "einiges an Konzentrat" auf der Fahrbahn gelandet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Umweltdienst musste die Fahrbahn mit einem speziellen Reinigungswagen säubern. Am Ende habe keine Gefahr mehr für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer bestanden, so die Polizei. Für die Reinigungsarbeiten musste die Anschlussstelle Bad Fallingbostel kurzzeitig gesperrt werden.

