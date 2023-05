Stand: 28.05.2023 09:53 Uhr Autofahrerin stirbt bei Unfall in Bispingen

Bei einem Unfall in Bispingen (Heidekreis) ist am Samstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Zuvor waren laut Polizei zwei Autos an einer Einmündung zusammengestoßen. Zwei weitere Menschen sind dabei schwer verletzt worden, eine Person wurde leicht verletzt. Weitere Details nannte die Polizei nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.05.2023 | 09:00 Uhr