Stand: 18.12.2023 08:03 Uhr Autofahrerin muss nach Verkehrsunfall wiederbelebt werden

Bei einem Verkehrsunfall in Hollern-Twielenfleth (Landkreis Stade) ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet die 75-jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag auf der L140 in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Die Frau musste aus dem Autowrack befreit und wiederbelebt werden. Der 71-jährige Fahrer und seine 68-jährige Ehefrau aus dem entgegenkommenden Wagen kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei Buxtehude bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 entgegengenommen.

