Stand: 11.06.2024 09:57 Uhr Autofahrer nach Streit in Lebensgefahr - Polizei sucht Taxifahrer

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern in Bomlitz im Heidekreis schwebt einer der beiden Männer in Lebensgefahr. Laut Polizei war der 60-Jährige am späten Freitagabend an einem Kreisverkehr in Bomlitz mit dem Fahrer eines Taxis in Streit geraten. Der Streit sei in einer körperlichen Auseinandersetzung gemündet, so ein Polizeisprecher. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Taxifahrer danach in Richtung Ortsmitte weiter. Kurz darauf sei das Opfer "gesundheitlich auffällig" geworden, so die Polizei. Der 60-Jährige kam in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet nun den Taxifahrer sowie mögliche weitere Zeugen oder Menschen, die am Freitag gegen 22.40 Uhr in dem Gebiet mit einem Taxi unterwegs waren, sich unter der Telefonnummer (05161) 48 640 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min