Stand: 13.08.2024 10:50 Uhr Autofahrer mit 2,4 Promille und ungültiger TÜV-Plakette unterwegs

In Zeven (Landkreis Rotenburg) hat die Polizei am Montagvormittag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zuvor war der 56-Jährige einem Zeugen aufgefallen, weil er trotz ungültiger TÜV-Plakette mit dem Auto unterwegs war. Es sei entstempelt und nicht mehr zugelassen gewesen, so ein Polizeisprecher. Als die Polizei daraufhin den Mann an seinem Fahrzeug angetroffen habe, habe dieser auch sichtbar unter Alkoholeinfluss gestanden. Ein Atem-Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Autoschlüssel musste er abgeben.

