Stand: 21.10.2022 13:23 Uhr Autodiebe im Landkreis Harburg unterwegs

Die Polizei im Landkreis Harburg verzeichnet seit einigen Wochen immer mehr Autodiebstähle und Diebstähle von Fahrzeugteilen. Die Ermittler bitten deshalb darum, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zu melden. Erst in der Nacht zu Donnerstag hatten Unbekannte mehrere Autos in und um Buchholz in der Nordheide aufgebrochen. Laut Polizei waren ausschließlich Fahrzeuge der Marken Mercedes und BMW betroffen. Die Täter entwendeten unter anderem Scheinwerfer, Lenkräder, Airbags und Multimediaanlagen, heißt es.

