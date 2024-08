Stand: 19.08.2024 10:22 Uhr Auto überschlagt sich bei Sittensen - zwei Kinder verletzt

Bei einem Autounfall an der Ortseinfahrt von Sittensen (Landkreis Rotenburg) haben sich am Sonntagvormittag fünf Personen zum Teil schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei befanden sich darunter auch ein ein- und ein sechsjähriges Kind. Das Auto sei von Hamersen kommend auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und dann von der Straße abgekommen. Dann kollidierte es mit einem Baum und überschlug sich. Eine 29-Jährige wurde schwer, der Fahrer, eine weitere Mitfahrerin und die beiden Kinder leicht verletzt. Alle Insassen wurden laut Polizei in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

