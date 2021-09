Stand: 05.09.2021 16:08 Uhr Auto prallt frontal gegen Baum - 89-Jähriger stirbt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ist am Sonntag ein 89 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der Mann aus unklarer Ursache mit seinem Wagen im Ortsteil Sprötze von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei nicht angeschnallt gewesen und noch an der Unfallstelle verstorben, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.09.2021 | 16:00 Uhr