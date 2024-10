Stand: 29.10.2024 14:58 Uhr Auto prallt auf B3 gegen Baum: Drei Personen schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B3 sind am Dienstagmorgen drei Personen schwer verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge wurden alle drei Männer mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten zeitweise drei Stunden gesperrt. Der 38-jährige Pkw-Fahrer war laut Polizei auf der B3 von Offen in Richtung Hassel (Landkreis Celle) unterwegs. Bei einem missglückten Überholvorgang geriet er auf den Grünstreifen und lenkte sein Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn. Danach kam er aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle