Stand: 13.08.2024 09:08 Uhr Auto kippt um: Frau in Stade eingeklemmt und gerettet

Bei einem Unfall in Stade ist am Montagnachmittag ein Auto umgekippt und auf der Seite liegen geblieben. Nach Angaben der Feuerwehr war die Fahrerin zuvor aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen parkenden Wagen touchiert. Die Frau wurde in ihrem umgekippten Auto eingeklemmt. Ein Feuerwehrmann, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, konnte die Türverriegelung entsperren. Daraufhin hob er die Frau aus dem Auto. Sie wurde leicht verletzt. Anschließend packten mehrere Feuerwehrleute an und kippten den Wagen wieder auf auf seine vier Räder.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.08.2024 | 08:30 Uhr