Stand: 03.09.2023 10:03 Uhr Auto geht auf der A1 bei Sittensen in Flammen auf

Auf der Autobahn 1 ist am Samstag zwischen Sittensen und Elsdorf (Landkreis Rotenburg) aus noch ungeklärter Ursache ein Auto in Brand geraten. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits das gesamte Fahrzeug. Dabei fingen den Angaben zufolge auch rund 50 Quadratmeter Grünstreifen Feuer. Ein Abschleppdienst hob das Auto an, sodass die Einsatzkräfte auch die Glutnester unter dem Fahrzeug löschen konnten. Verletzt wurde niemand. Wegen der Löscharbeiten und der anschließenden Bergung wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen zeitweise voll gesperrt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, will nun die Polizei ermitteln.

