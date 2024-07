Auto fährt gegen mehrere Bäume: Beifahrer stirbt, Fahrer verletzt Stand: 28.07.2024 10:25 Uhr Im Landkreis Rotenburg ist am Freitagabend ein 26 Jahre alter Mann bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Der 31 Jahre alte Fahrer des Wagens kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug war laut Feuerwehr zwischen Zeven und Frankenbostel in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Es streifte mehrere Bäume und war nach dem Aufprall auf einen Baum zurück auf die Straße geschleudert. Der Motor riss ab und fällte eine am Straßenrand stehende Birke in drei Metern Höhe, hieß es. Das Fahrzeug kam nach etwa 200 Metern zum Stehen.

Retter befreien eingeklemmten Fahrer nach 30 Minuten

Rettungskräfte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen bei dem 26-jährigen Beifahrer ein. Diese blieben ohne Erfolg. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Die Rettung des 31-jährigen Fahrers gestaltete sich schwierig. Der Mann war so schwer eingeklemmt, dass die Einsatzkräfte hydraulisches Gerät einsetzen mussten. Nach 30 Minuten zogen die Retter den 31-Jährigen aus dem Auto. Die Frankenbosteler Straße war für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis in die späten Nachtstunden gesperrt.

