Stand: 27.09.2024 20:21 Uhr Auto brennt in Maschen komplett aus

In Maschen im Landkreis Harburg ist am Freitagnachmittag ein Auto komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hat der Wagen aus bislang unbekannter Ursache während der Fahrt Feuer gefangen. Dem Fahrer sei es gelungen, das Auto am Straßenrand abzustellen und sich in Sicherheit zu bringen. Der Mann blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

