01.08.2024 10:20 Uhr Auffahrunfall auf A1: 15-Jährige schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Hollenstedt und Heidenau (Landkreis Harburg) sind am Mittwochnachmittag fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford Transit auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte der nachfolgende Fahrer eines Mercedes' die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford in die Mittelschutzplanke geschoben. Von dort schleudert er zurück auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem Sattelschlepper. In dem Mercedes wurden laut Polizei der 21-jährige Fahrer und eine 15-jährige Mitfahrerin schwer verletzt, alle weiteren Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.08.2024 | 08:30 Uhr