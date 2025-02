Atommüll: Umwandlung in weniger schädliche Stoffe wohl möglich Stand: 10.02.2025 14:35 Uhr Eine spezielle Anlage könnte hochradioaktive Abfälle in deutlich weniger schädliche Elemente umwandeln. Das zeigt eine aktuelle Studie. Als Standort käme auch Gorleben in Frage.

Die Studie haben Experten der TU München und des TÜVs erstellt, im Auftrag der Bundesagentur für Sprunginnovationen in Leipzig (SPRIND). Sie sollten untersuchen, ob die Umwandlung hochradioaktiver Abfälle technisch machbar ist und sich rechnet. Die Experten gehen in ihrem Szenario davon aus, dass eine sogenannte Transmutationsanlage zum Einsatz kommt - die an einem der 16 Zwischenlager für Atommüll in Deutschland entstehen würde. Auch das zentrale Zwischenlager in Gorleben wäre demnach ein möglicher Standort. Für ihr Szenario bezogen sich die Experten auf eine Anlage des Schweizer Start-ups Transmutex aus Genf, die allerdings noch nicht auf dem Markt ist. Das Unternehmen rechnet mit der Marktreife und Inbetriebnahme in etwa zehn Jahren.

Prozess bringt wertvolle Metalle zurück

Bei der Transmutation werden die Atomkerne alter Brennstäbe mit Neutronen beschossen. Dabei sollen die Kerne in weniger gefährliche Elemente zerfallen, mit geringerer Strahlungsintensität und kürzerer Strahlungsdauer. Auch wertvolle Materialien aus abgebrannten Brennelementen sollen bei dem Prozess zurückgewonnen werden können - etwa Uran sowie die wertvollen Edelmetalle Rhodium und Ruthenium, die in verschiedenen Industriezweigen benötigt werden. Ebenso könnten die Elemente Cäsium und Strontium gewonnen werden. Sie dienen unter anderem als sogenannte Radioisotope in der Medizin oder Forschung. Bei dem Prozess entsteht außerdem viel Hitze, die in Fernwärme-Netze eingespeist werden könnte.

Milliarden-Euro-Anlage wäre "hochrentabel"

Rund 1,5 Milliarden Euro würde solch eine Transmutationsanlage nach Angaben der SPRIND kosten, dazu kämen jährliche Betriebskosten von gut 115 Millionen Euro. An einem ehemaligen AKW-Standort würden sich die Baukosten demnach um rund 30 Prozent verringern. Durch die Einnahmen aus gewonnenen Elementen, der Entsorgung atomarer Abfälle und aus der Prozesswärme würde die Anlage diese Kosten mehrfach wieder einspielen. Schon die erste Anlage wäre damit "hochrentabel", so die Bundesagentur.

Strahlung für 800 statt einer Million Jahre

In der Anlage könnten die nicht wiederverwertbaren Abfälle eines AKW voraussichtlich innerhalb der Mindestbetriebsdauer von 50 Jahren umgewandelt werden, heißt es in der Studie. Die Strahlungsdauer des Abfall würde sich von einer Million Jahre auf rund 800 Jahre verringern, so die Forscher.

