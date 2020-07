Stand: 31.07.2020 13:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Appell des Städtetags: Mieten in der City senken

Der Niedersächsische Städtetag appelliert an gewerbliche Vermieter, in Innenstädten die Mieten zu reduzieren. Viele würden das bereits tun, obwohl sie durch die Corona-Pandemie selbst in finanzielle Nöte geraten seien, so Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD), Präsident des Städtetags. Allerdings gebe es auch etliche Vermieter, die Mieten lediglich stunden und zum Teil hohe Zinsen verlangen. Damit sei beispielsweise Einzelhändlern oder Gastronomen nicht geholfen, so Mädge weiter.

