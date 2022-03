Anklage zum Mord in Visselhövede: "Öffentliche Hinrichtung" Stand: 14.03.2022 16:10 Uhr Am Landgericht Verden hat der zweite Prozess um die Tötung eines 46-Jährigen in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) begonnen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem heimtückischen geplanten Mord aus.

Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 31 und 35 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen vor, das spätere Opfer über längere Zeit beobachtet und seinem Komplizen den Hinweis gegeben zu haben, als das 46-jährige Opfer am Tattag sein Haus verließ. Der 35-Jährige soll dem Mordopfer als Beifahrer auf einem Motorrad entgegen gefahren sein, um ihn zu töten.

VIDEO: Waffen-Fund führt zu Mordfall aus dem Jahr 2017 (19.04.2021) (1 Min)

Zwölfmal in den Kopf geschossen

Aus nächster Nähe soll der 35-Jährige dem 46-Jährigen vor einer Grundschule zwölfmal aus einer Pistole mit Schalldämpfer in den Kopf geschossen haben. Die Staatsanwältin sprach zum Prozessauftakt am Montag von einer geplanten "öffentlichen Hinrichtung". Der damals 23-jährige Fahrer des Motorrads war bereits 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. In dem ersten Prozess konnte nicht geklärt werden, wer der Todesschütze war. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden jetzigen Angeklagten die Tat geplant, vorbereitet und ausgeführt haben.

Staatsanwältin: "Angeklagte wollten Selbstjustiz ausüben"

Nach bisherigen Erkenntnissen ging dem Mord in Visselhövede eine Gewalttat in Albanien voraus, woher das Opfer sowie die mutmaßlichen Täter stammen. Das Mordopfer von Visselhövede soll 2011 in Albanien einen Mann getötet haben. Die Strafe dafür saß er in seiner Heimat größtenteils ab, aus Furcht vor Rache floh er dann aber mit seiner Familie nach Deutschland. Die beiden Angeklagten haben den 46-Jährigen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gesucht, um ihn mit dem Tod zu bestrafen. "Sie verfolgten dabei das Ziel, Blutrache und Selbstjustiz auszuüben", sagte die Staatsanwältin. Der 31-Jährige soll dafür das Motorrad gekauft haben und der 35-Jährige die Tatwaffe, den Schalldämpfer und Munition.

Angeklagte schweigen zu den Vorwürfen

Am ersten Prozesstag ließen die Angeklagten über ihre Anwälte mitteilen, dass sie sich nicht zur Tat äußern wollten. Der Vorsitzende Richter wies nach Verlesung der Anklage darauf hin, dass auch ein unbekannter Dritter geschossen haben könnte. Zudem sei es möglich, dass der 35-Jährige die übrigen Angeklagten zur Tat angestiftet haben könnte. Außer einer Verurteilung wegen Mordes käme auch eine Verurteilung wegen Anstiftung zum Mord infrage. Die ersten vor Gericht befragten Zeugen konnten nur wenige Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen. Der nächste Verhandlungstermin für den bis Oktober terminierten Prozess ist für Ende März geplant. Den Angeklagten droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Festnahme in den Niederlanden

Die beiden Männer waren durch Spezialeinheiten der niederländischen Polizei in Amsterdam und Rotterdam festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten nur zwei Tage nachdem die Polizei bei einer erneuten Geländesuche an der Autobahn 7 bei Bad Fallingbostel (Heidekreis) überraschend die mögliche Tatwaffe entdeckt hatte.

