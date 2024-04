Stand: 16.04.2024 10:30 Uhr Animal Hoarding: Peta erstattet Anzeige wegen 630 Degus

Die Tierschutzorganisation Peta hat im Fall der 630 Degus aus Uelzen Strafanzeige gestellt. So viele Nagetiere in einer kleinen Wohnung zu halten, sei absolut tierschutzwidrig, so Peta. Die Anzeige richtet sich gegen die Person, die dafür verantwortlich war. Peta spricht von "Animal Hoarding" - einer krankhaften Tiersammelsucht. Neben dem Fall aus Uelzen gebe es noch viele weitere Beispiele. Peta verweist auf Daten des Deutschen Tierschutzbundes: Demnach waren im Jahr 2022 bundesweit rund 4.500 Tiere davon betroffen. Es sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Den allermeisten der 630 Degus aus Uelzen geht es nach Angaben des örtlichen Tierheims gut. Nur eine Handvoll Tiere sei nachträglich noch gestorben. Von den übrigen hätten 280 weitervermittelt werden können. Das Tierheim hofft auf weitere Interessenten, da es mit den verbliebenen Tieren auf Dauer überfordert ist.

