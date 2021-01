Stand: 06.01.2021 16:18 Uhr Angriffe auf Ex-Freundin: Bewährungsstrafe für 27-Jährigen

Wegen schwerer Körperverletzung hat das Landgericht Lüneburg einen 27-Jährigen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss der Mann dem Opfer, seiner ehemaligen Lebensgefährtin, 9.000 Euro zahlen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann insgesamt fünf Straftaten, darunter Vergewaltigung, zur Last gelegt, die er in der Gemeinde Hanstedt (Landkreis Harburg) in der Zeit vom Sommer 2017 bis Februar 2018 verübt haben soll. Vor Gericht gestand der 27-Jährige die körperlichen Angriffe und entschuldigte sich bei der Frau. Der Prozess hatte am Mittwoch erst begonnen - das Urteil war eigentlich für Ende Januar erwartet worden.

