Angebliche Stellengesuche von Pflegekräften: Fake oder Fakt? Stand: 24.01.2022 15:06 Uhr Vielerorts in Deutschland tauchen angebliche Stellengesuche von ungeimpftem Pflegepersonal in Lokalzeitungen und Wochenblättern auf - auch im Nordosten Niedersachsens. Ob sie echt sind, ist sehr fraglich.

Unbekannte haben beispielsweise im "Nordheider Wochenblatt" Dutzende Anzeigen aufgegeben. Bei zumindest einem Teil scheint es sich nach Informationen des NDR in Niedersachsen um Fake-Anzeigen zu handeln. So habe eine Person zwei Anzeigen aufgegeben: Einmal als 56-jährige und einmal als 59-jährige Krankenpflegerin, wie eine Mitarbeiterin der Zeitung dem NDR bestätigte. Das "Nordheider Wochenblatt" habe daraufhin entschieden, keine diesbezüglichen Anzeigen mehr zuzulassen. Auch bei der "Walsroder Zeitung" seien angebliche Stellengesuche von ungeimpften Personen eingegangen. Eine Mitarbeiterin der Zeitung sagte dem NDR, sie sei sich sicher, dass die Anzeigen echt seien. Sie habe persönlich mit Menschen gesprochen. Viele von ihnen seien verzweifelt, weil sie nicht wüssten, wie es für sie ab Mitte März weitergehe.

RBB-Journalist recherchiert Fake-Stellengesuche

Hintergrund ist ein neues Gesetz, nach dem ab dem 15. März nur noch geimpfte und genesene Personen in Kliniken und Pflegeberufen arbeiten dürfen. Das hat sozialen Netzwerken zu kontroversen Diskussionen geführt. Erst am Wochenende war eine Geschichte rund um angebliche Stellenanzeigen Ungeimpfter in einem Anzeigenblatt aus Bautzen (Sachsen) öffentlich geworden. Ein Journalist vom Rundfunk Berlin-Brandenburg ist der Sache nachgegangen und hat die Ergebnisse seiner Recherche auf Twitter gepostet. Er schreibt von einer "konzentrierten Fake-Aktion".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.01.2022 | 13:30 Uhr