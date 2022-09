Stand: 09.09.2022 15:26 Uhr Am Wochenende keine Start-Züge zwischen Buchholz und Harburg

Am Wochenende fahren zwischen Buchholz in der Nordheide und Hamburg-Harburg keine Züge der Start Niedersachsen Mitte. Das teilte das Unternehmen mit. Als Ersatz könne auf dem Abschnitt der Metronom genutzt werden. Auf der Strecke zwischen Uelzen und Langwedel hingegen wolle Start am Wochenende den Normalbetrieb wieder aufnehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.09.2022 | 13:30 Uhr