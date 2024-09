Stand: 09.09.2024 15:29 Uhr Am Rande des CSD-Umzugs in Winsen: Polizei löst Gegenprotest auf

Am Sonntagnachmittag haben sich laut Polizei etwa 30 Gegendemonstranten beim Christopher Street Day (CSD) in Winsen (Landkreis Harburg) versammelt. Diese sollen rechte Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben, teilte der CSD-Veranstalter mit. Die Polizei bestätigte dies nicht. Der CSD-Demonstrationszug zog laut Polizei mit etwa 600 Teilnehmenden durch die Stadt. Damit die beiden Gruppen nicht aufeinandertreffen, war die Polizei nach eigenen Angaben mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Beamten begleiteten die Gegendemo zum Bahnhof und lösten sie dort auf. Die Polizei sprach demnach vier Platzverweise aus und nahm eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. Die CSD-Demo konnte planmäßig am frühen Abend von den Veranstaltern beendet werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min