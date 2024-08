CSD in Burgdorf: Polizei ermittelt nach homophoben Vorfällen Stand: 31.08.2024 15:08 Uhr In Burgdorf wird heute zum ersten Mal der Christopher Street Day gefeiert. Im Vorfeld ist es zu mehreren mutmaßlich homophoben Vorfällen gekommen. Einer der Organisatoren soll eine Schreckschusspistole gezogen haben.

In der Nacht zu Samstag haben laut Polizei zwei Männer vor dem Rathaus in Burgdorf (Region Hannover) eine Regenbogenflagge abgerissen und diese anschließend angezündet. Außerdem warfen sie eine Absperrbarke vor die Veranstaltungsbühne und beleidigten anwesende Veranstalter homophob. Verletzt wurde niemand. Die beiden 25 bis 30 Jahre alten Täter flüchteten unerkannt. Nach ihnen wird gefahndet. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen das Duo unter anderem wegen Volksverhetzung.

Videos 3 Min Zum ersten mal Christopher-Street-Day in Hameln Bei dem bunten Straßenfest zeigt die Stadt, dass auch abseits von großen Metropolen queer gelebt und geliebt wird. (02.06.2024) 3 Min

Mann aus CSD-Orgateam soll Waffe gezogen haben

Folgen hat der Vorfall auch für einen Mann aus dem Veranstaltungsteam. Der 44-Jährige hat die beiden Angreifer laut Polizei bedroht. Nach NDR Informationen soll er eine Schreckschusswaffe gezogen haben. Gegen ihn wird nun ebenfalls ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegengenommen.

Organisatoren wollen mit CSD nun ein Zeichen setzen

Mitveranstalterin Leonie Siahatgar vom Bündnis "Burgdorf ist bunt" zeigte sich gegenüber dem NDR in Niedersachsen schockiert: "Wir merken durch diese Vorfälle, wie wichtig der CSD ist. Sie zeigen auch, welchen Aggressionen queere Menschen in Burgdorf im Alltag ausgesetzt sind."

Runtergerissene Plakate im Vorfeld

Schon in den vergangenen zwei Wochen hatten unbekannte Randalierer Plakate beschädigt, auf denen für den ersten CSD in Burgdorf geworben wurde. Der Straßenumzug mit einem anschließenden Familienfest soll trotz der Angriffe im Vorfeld wie geplant am Samstagnachmittag beginnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.08.2024 | 14:00 Uhr